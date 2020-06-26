Номинированного на премию «Оскар» режиссера Сиро Герру обвинили в домогательствах

Номинированный на премию «Оскар» режиссер Сиро Герра («Путешествия ветра», «Объятия змея») называет обвинения в сексуальных домогательствах ложными и обещает ответный судебный иск.
В Голливуде поднялась новая волна обвинений знаменитостей в сексуальных домогательствах. Но певцы, актеры и режиссеры решают отстаивать свои позиции. Так Джастин Бибер выставил иск на 20 миллионов долларов против женщин, которые его оклеветали. Также решил действовать и колумбийский режиссер и сценарист Сиро Герра, получивший множество наград за свои кинопроекты.
Семь женщин утверждают, что кинорежиссер, номинированный на премию «Оскар», преследовал их, а восьмая утверждает, что Герра изнасиловал ее, сообщает издание Deadline. При этом никто из обвинителей не хочет раскрывать свои личности. Герра выступил со встречным заявлением, обвинив всех этих женщин во лжи.
«Учитывая характер и серьезность этих обвинений, у меня нет другого выбора, кроме как искать юридические пути, чтобы очистить свое имя. Я прошу вас подождать до вынесения приговора, чтобы правосудие нашло правду в этом деле», — заявил режиссер.