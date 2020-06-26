Номинированного на премию «Оскар» режиссера Сиро Герру обвинили в домогательствах

Номинированный на премию «Оскар» режиссер Сиро Герра («Путешествия ветра», «Объятия змея») называет обвинения в сексуальных домогательствах ложными и обещает ответный судебный иск.

В Голливуде поднялась новая волна обвинений знаменитостей в сексуальных домогательствах. Но певцы, актеры и режиссеры решают отстаивать свои позиции. Так Джастин Бибер выставил иск на 20 миллионов долларов против женщин, которые его оклеветали. Также решил действовать и колумбийский режиссер и сценарист Сиро Герра, получивший множество наград за свои кинопроекты.

Семь женщин утверждают, что кинорежиссер, номинированный на премию «Оскар», преследовал их, а восьмая утверждает, что Герра изнасиловал ее, сообщает издание Deadline. При этом никто из обвинителей не хочет раскрывать свои личности. Герра выступил со встречным заявлением, обвинив всех этих женщин во лжи.