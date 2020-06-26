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Неузнаваемый кот: Матроскину изменили внешность в новой серии «Простоквашино»

Студия «Союзмультфильм» выпустила первую серию нового сезона проекта.

Неузнаваемый кот: Матроскину изменили внешность в новой серии «Простоквашино»
Кадр из мультфильма "Простоквашино". Фото: Союзмультфильм

Студия «Союзмультфильм» продолжает смелые эксперименты над героями обновленной версии мультфильма «Простоквашино». Судя по сообщению пресс-службы киностудии, в новом сезоне радикально изменит свою внешность любимец зрителей кот Матроскин. Всему виной станет новый шампунь, эффект от которого произведет эффект полного преображения: говорящий кот лишится своих знаменитых полосок.

Новая серия называется «Банный день». Как кот переживет потерю любимых опознавательных знаков и вернутся ли его полосы обратно, зрители смогут узнать уже сегодня. Серия появилась в официальном доступе на канале «Союзмультфильма» в Youtube.

Обновленный мультсериал «Простоквашино» выходит с апреля 2018 года. Все серии суммарно собрали более 160 миллионов просмотров.

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