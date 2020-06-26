Режиссерскую версию фильма «Т-34» покажут в кинотеатрах Японии

Похоже, что российский фильм о танке «Т-34» очень понравился японским зрителям. Поклонники проекта настаивали на показах в Стране восходящего солнца и они добились своего — режиссерская версия ленты выйдет в кинотеатрах Японии. Судя по сообщению пресс-службы «Марс Медиа», премьера картины состоится уже в конце июля. Как рассказал продюсер фильма Рубен Дишдишян, это стало возможным лишь благодаря многочисленным просьбам от поклонников фильма, которых, на удивление, оказалось весьма много в Японии.

Стоит отметить, что кинотеатральная версия фильма появилась в японском прокате еще в декабре 2019 года, получив неожиданный успех среди зрителей. Кассовые сборы «Т-34» тогда составили порядка 900 тысяч долларов, что принесло картине титул самого кассового российского фильма в Японии, за последние 20 лет.

Фильм «Т-34» снят при поддержке Фонда кино, а главную роль в ленте исполнил Александр Петров.