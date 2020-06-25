Министр культуры России назвала дату открытия кинотеатров в стране

Ольга Любимова обрадовала поклонников кино. Стоит отметить, что мировые премьеры выйдут в прокат лишь после того, как все кинозалы откроют для зрителей.

Хорошие новости для всех любителей кино, максимально уставших от коронавируса и соскучившихся по просторным залам кинотеатров. Как рассказала журналистам министр культуры России, Ольга Любимова, кинозалы предварительно могут быть открыты уже 15 июля, но все зависит от конкретной ситуации с CoViD-19 в крупных городах страны, сообщает издание «РИА Новости».

Как объяснила Любимова, решение о том, открывать кинотеатры для посещения или нет, зависит от каждого региона по отдельности, а также от эпидемиологической обстановки в России в целом. Не стоит забывать, что больше всего кинозалов сосредоточено в крупных городах миллионниках, таких как Москва, Санкт-Петербург и других.

Также важно понимать, что главы регионов сами будут выбирать дату, когда открыть кинотеатры. При этом не стоит забывать и о том, что мировые кинопремьеры, вроде «Довода» Кристофера Нолана, будут доступны лишь тогда, когда абсолютно все кинотеатры в стране будут открыты.