Квентин Тарантино сбежал со встречи с представителями студии Universal

Журналисты издания The Wall Street Journal решили опубликовать необычную историю, связанную с режиссером Квентином Тарантино и релизом его фильма «Омерзительная восьмерка». Как выяснилось, поначалу с финансированием проекта были проблемы, так что Тарантино искал любые возможности.

Режиссер согласился на встречу с представителями компании Universal для решения возникшего вопроса. Поначалу все шло нормально, пока глава компании, Джефф Шелл не предложил Тарантино выпустить «Восьмерку» на смартфонах, в сервисе Apple.

На это создатель «Криминального чтива» отреагировал не вполне адекватно, он ответил лишь «Отлично» и буквально бегом поспешил убраться подальше от места встречи. Вероятно, перспектива выпустить проект только на мобильных устройствах Тарантино очень не понравилась.

«Омерзительная восьмерка» вышла в прокат в конце 2015 года. и получила премию «Оскар» за лучший саундтрек, а также много других наград. При бюджете в 44 миллиона долларов лента собрала в прокате 155 миллионов.