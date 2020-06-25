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Звездный гость

Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс возвращаются к съемкам новой «Матрицы»

Актеры были замечены журналистами в Берлине.

Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс возвращаются к съемкам новой «Матрицы»
Кадр из фильма "Матрица". Фото: Warner Bros.

Пока коронавирус постепенно отступает, съемочные группы все чаще возвращаются к созданию крупных проектов. Так в Берлине были замечены звезды грядущего фильма «Матрица-4»: Нил Патрик Харрис, Кэрри-Энн Мосс и разумеется, Киану Ривз. Съемки проекта были остановлены еще в марте из-за пандемии CoViD-19, однако сейчас меры предосторожности ослабили и актеры готовятся вернуться к работе, сообщает издание TMZ.

Никаких подробностей о сюжете картины все еще нет, режиссер Лана Вачовски и студия Warner Bros делают все возможное, чтобы не допустить никаких утечек информации со съемочной площадки нового блокбастера. Хотя в Сети все чаще появляются любительские кадры, на которых главные герои то убегают от преследователей, то устраивают гонки на мотоциклах.

По неподтвержденным данным, в картине может появиться персонаж по имени Морфеус, роль которого ранее исполнял Лоренс Фишберн. А вот главным злодеем может оказаться ни кто иной, как милаха Нил Патрик Харрис.

Премьера фильма запланирована на апрель 2022 года.

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