Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс возвращаются к съемкам новой «Матрицы»

Пока коронавирус постепенно отступает, съемочные группы все чаще возвращаются к созданию крупных проектов. Так в Берлине были замечены звезды грядущего фильма «Матрица-4»: Нил Патрик Харрис, Кэрри-Энн Мосс и разумеется, Киану Ривз. Съемки проекта были остановлены еще в марте из-за пандемии CoViD-19, однако сейчас меры предосторожности ослабили и актеры готовятся вернуться к работе, сообщает издание TMZ.

Никаких подробностей о сюжете картины все еще нет, режиссер Лана Вачовски и студия Warner Bros делают все возможное, чтобы не допустить никаких утечек информации со съемочной площадки нового блокбастера. Хотя в Сети все чаще появляются любительские кадры, на которых главные герои то убегают от преследователей, то устраивают гонки на мотоциклах.

По неподтвержденным данным, в картине может появиться персонаж по имени Морфеус, роль которого ранее исполнял Лоренс Фишберн. А вот главным злодеем может оказаться ни кто иной, как милаха Нил Патрик Харрис.

Премьера фильма запланирована на апрель 2022 года.