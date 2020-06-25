Японский робот Эрика станет главным героем нового фильма

Человечество сделало еще один шаг в сторону технологического прогресса. Как сообщает издание THR, знаменитый японский робот по имени Эрика с искусственным интеллектом станет главным героем нового фантастического фильма под названием «Б». На создание картины выделили 70 миллионов долларов, но режиссера пока не нашли, а съемки начнутся летом следующего года где-то в Европе.

По сюжету картины ученый сумел улучшить структуру ДНК человека, но со временем понял, что от его новинки вреда будет куда больше, чем пользы. Чтобы исправить свою ошибку, он должен помочь роботу Эрике сбежать из секретной лаборатории.

Один из создателей нового фильма, Сэм Козе, заявил, что работа с роботом в качестве главного героя будет серьезным испытанием. Люди-актеры могут использовать в процессе съемок накопленные знания и опыт, а вот робот получит специальную программу, которая призвана дать машине немного актерского таланта.