Бесконечная цензура: видеосервис HBO Max удалил из «Южного парка» несколько эпизодов

Цензура продолжает разрастаться среди американских телешоу. Ранее компания HBO Max удалила из своей бибилеотеки фильм «Унесенные ветром» из-за сцен расизма, а теперь досталось и мультсериалу «Южный парк». На сервисе в данные момент есть все 23 сезона этого анимационного шоу, но кроме пяти эпизодов, которые изображают пророка Мухаммеда.

Как сообщает издание Deadline, удаление пропавших эпизодов обсуждалось заранее и все было согласовано. Спорные эпизоды нарушают широко распространенное исламское убеждение, что изображения пророка Мухаммеда или любого другого пророка запрещены, поскольку они поощряют поклонение идолам. Запреты охватывают изображения, рисунки, статуи и мультфильмы.

Серии, снятые с HBO Max, включают «Супер лучших друзей» из пятого сезона, а также 200 и 201 серии из 14 сезона. Создатели «Южного парка» Мэтт Стоун и Трей Паркер подверглись угрозам в 2010 году за изображения Мухаммеда. Это побудило удалить голосовые и визуальные ссылки в эпизодах, и в конечном итоге удалить все эпизоды.

Особенно иронично, что в удаленных сериях как раз высмеивается запрет на изображение пророка.