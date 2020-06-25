Фильм отрицает ужасы рабства: «Унесенные ветром» вернулись на HBO Max, но с важным дополнением

Фильм «Унесенные ветром» вернулся на HBO Max но с новым предисловием, обеспечивающим правильный исторический контекст, сообщает издание People.

Перед началом картины теперь появляется профессор кино и соведущая Turner Classic Movies Жаклин Стюарт и выступает с небольшой лекцией.

«Вы собираетесь посмотреть один из самых популярных фильмов всех времен. Фильм неоднократно вызывал протесты, начиная с объявления о начале его производства. Фильм рисует картину довоенного Юга как романтическую, идиллическую обстановку, которая трагически была потеряна в прошлом. Лента следует за романом Митчелл, представляя довоенный Юг как мир изящества и красоты, не признавая жестокости системы рабства, на которой основан этот мир. Фильм представляет порабощенных черных людей в соответствии с давними стереотипами в качестве слуг, отличающихся преданностью своим белым хозяевам. И фильм рассматривает этот мир через призму ностальгии, отрицая ужасы рабства», — рассказывает во вступлении Жаклин Стюарт.

Также профессор кино объясняет, что хотя экранизация одноименного романа Маргарет Митчелл завоевала множество наград, все лента не получила всеобщей похвалы. Стюарт объясняет, что чернокожим актерам не разрешили присутствовать на премьере фильма в Джорджии. А также она отмечает, что Хэтти Макдэниел, которая стала первой афроамериканкой, получившей премию «Оскар» за свою роль, не разрешили сидеть с другими актерами на церемонии награждения.

Напомним, фильм «Унесенные ветром» вышел в 1939 году и до сих пор остается самой кассовой лентой всех времен.