Видеосервис Hulu удалил три эпизода сериала «Клиника», чтобы не обидеть чернокожих

Цензурирование популярных телешоу, вышедших на экраны много лет назад, продолжается. Сначала HBO Max удалил из своей библиотеки «Унесенных ветром», а вот теперь и Hulu вырезал несколько эпизодов из «Клиники». Причем об этом попросил сам создатель шоу, Билл Лоуренс.

Речь идет об эпизодах, в которых один из главных героев в шутку раскрасил себе лицо черной краской, чтобы выглядеть как чернокожий. В США сейчас подобные поступки подвергаются сильному осуждению.

Как сообщает издание Variety, цензуре подверглись эпизоды: «Мои пятнадцать секунд» (сезон 3), в котором показан персонаж Зака Браффа в образе blackface на вечеринке, эпизод «Мой веселый шар» (сезон 5) и «Моя печень» (сезон 5).

В понедельник, 22 июня, создатель сериала написал письмо потоковым платформам, которые транслируют комедийный сериал, и попросил, чтобы они удалили четыре эпизода, в которых есть персонажи blackface.