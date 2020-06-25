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Видеосервис Hulu удалил три эпизода сериала «Клиника», чтобы не обидеть чернокожих

Просьба поступила от создателя шоу Билла Лоуренса и ABC Studios.

Видеосервис Hulu удалил три эпизода сериала «Клиника», чтобы не обидеть чернокожих
Кадр из сериала "Клиника". Фото: NBC

Цензурирование популярных телешоу, вышедших на экраны много лет назад, продолжается. Сначала HBO Max удалил из своей библиотеки «Унесенных ветром», а вот теперь и Hulu вырезал несколько эпизодов из «Клиники». Причем об этом попросил сам создатель шоу, Билл Лоуренс.

Речь идет об эпизодах, в которых один из главных героев в шутку раскрасил себе лицо черной краской, чтобы выглядеть как чернокожий. В США сейчас подобные поступки подвергаются сильному осуждению.

Как сообщает издание Variety, цензуре подверглись эпизоды: «Мои пятнадцать секунд» (сезон 3), в котором показан персонаж Зака Браффа в образе blackface на вечеринке, эпизод «Мой веселый шар» (сезон 5) и «Моя печень» (сезон 5).

В понедельник, 22 июня, создатель сериала написал письмо потоковым платформам, которые транслируют комедийный сериал, и попросил, чтобы они удалили четыре эпизода, в которых есть персонажи blackface.

«Мы считаем, что эти эпизоды с участием актеров в изменяющем расу гриме лучше всего изъять из обращения. Я прошу прощения за боль, которую они причинили», — заявил Билл Лоуренс.

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