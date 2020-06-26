Гуськов – тренер, Рапопорт – чиновник, а Розанова – прачка: кто сыграет в фильме про разбившихся хоккеистов «Только Локо»

С 30 июня начинаются съемки нового фильма «Только Локо», посвященного трагически погибшей ярославской хоккейной команде «Локомотив».

Режиссер кинокартины Владимир Алеников, известный по лентам «Биндюжник и король», «Каникулы Петрова и Васечкина: обыкновенные и невероятные», признается, что его новая работа будет кардинально отличаться от других спортивных фильмов.

Свое участие в картине уже подтвердили Алексей Гуськов, Ирина Розанова, Сергей Баталов, Александр Рапопорт, Андрей Мерзликин, Анна Уколова, Юрий Ваксман и другие талантливые артисты. На днях создатели киноленты встретились с журналистами в Московском доме книги.

Фильм, посвященный хоккеистам и их болельщикам

В основу фильма легла реальная история авиакатастрофы Як-42 2011 года, унесшей жизни игроков хоккейной команды «Локомотив», а также экипажа и всех тех, кто в тот момент находился на борту воздушного суда.

Тогда лишь чудом в живых остался инженер по наземному обслуживанию радиоэлектронного оборудования Александр Сизов.

Но драма «Только Локо» посвящена не только самим хоккеистам, но и людям, искренне любившим их.

По сюжету картины, болельщики команды отправляются на матч «Локомотив» — «Динамо», намеченный на 8 сентября. Среди этой компании можно встретить самых разных личностей: невесту одного из игроков, журналиста, собирающего сведения для будущей книги о хоккеистах, священника, прачку, ухаживающую за одеждой игроков и просто их фанатов самых разных возрастов.

Однако они еще даже представить не могут, что запланированный матч не состоится…

По словам Владимира Аленикова, изначально замысел фильма возник у генерального продюсера картины Олега Жарова. Как говорит режиссер, в его коллеге до сих пор живет боль от той потери.

17 вариантов сценария

Работа над сценарием шла очень долго: изначально прорабатывалось 17 вариантов сценария фильма. Чтобы соблюсти максимальную достоверность, создатели картины встречались с родными и близкими погибших хоккеистов.

«Сначала появилась некая сюжетная канва, которая видоизменялась в ходе этих встреч, — рассказывает Владимир Алеников. – И я на самом деле был рад таким изменениям. Ведь в придуманное вторгалась реальная жизнь».

Предполагается, что в фильме будут использоваться кадры документальной хроники, отражающие наиболее яркие моменты из жизни команды.

Причем, артисты, играющие хоккеистов «Локомотива», будут сняты со спины. А настоящие их лица зрители увидят только благодаря кадрам документальной хроники. И вообще стилистика картины будет максимально приближена к документальной.

Алексей Гуськов: «Это очень добрый и светлый сценарий»

По словам Владимира Аленикова, молодые актеры прошли серьезный кастинг. Так, одну из главных ролей невесты хоккеиста сыграет студентка ВГИКа Кристина Корбут.

А вот уже знаменитые актеры были утверждены практически без проб. Например, Алексей Гуськов сыграет тренера детской спортивной школы команды «Локомотива». Алексей пообещал даже познакомиться со своим прототипом.

«Это история о том, как вокруг команды собирались люди, — говорит Алексей Гуськов. — Слово «болельщики» предполагает искренние чувства и переживания. Фильм отвечает на вопросы, что для фанатов значила эта команда, и как они готовились поехать на этот матч, как узнали, что хоккеисты не долетели. Это очень трогательная история. Недавно мне позвонила Ирина Розанова и спросила: «Ты тоже снимаешься у Владимира Алейникова?» Я ответил: «Да, конечно». Потому что это очень добрый и светлый сценарий, а это большая редкость сейчас». Сама Ирина Розанова в этом фильме сыграет прачку, которая ухаживает за одеждой хоккеистов. По словам Владимира Аленикова, Ирина очень трепетно относится к своей роли и уже несколько раз звонила ему с кучей актерских предложений.

Александр Рапопорт станет спортивным чиновником

А вот Александр Рапопорт воплотит образ одного из чиновников от спорта. По его словам, это не совсем отрицательная роль. Это, скорее, человек, вынужденный лавировать между своими эмоциями и здравым смыслом.

Сам Александр является хоккейным болельщиком. В хоккей он, правда, не играл, а занимался баскетболом и леткой атлетикой.

«На коньках я стою сносно до сих пор. К тому же, у меня есть любимая команда – московский «Спартак», — признался Teleprogramma.pro Рапопорт.

По словам Владимира Аленикова, планируется, что фильм станет своего рода живым памятником погибшей команде и путеводной звездой для юных спортсменов.