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Гуськов – тренер, Рапопорт – чиновник, а Розанова – прачка: кто сыграет в фильме про разбившихся хоккеистов «Только Локо»

Владимир Алеников снимет картину о трагедии хоккейной команды «Локомотив»

Гуськов – тренер, Рапопорт – чиновник, а Розанова – прачка: кто сыграет в фильме про разбившихся хоккеистов «Только Локо»
Часть съемочной команды фильма «Только Локо». Фото: Владимир Горицин

С 30 июня начинаются съемки нового фильма «Только Локо», посвященного трагически погибшей ярославской хоккейной команде «Локомотив».

Режиссер кинокартины Владимир Алеников, известный по лентам «Биндюжник и король», «Каникулы Петрова и Васечкина: обыкновенные и невероятные», признается, что его новая работа будет кардинально отличаться от других спортивных фильмов.

Часть съемочной команды фильма «Только Локо». Фото
Часть съемочной команды фильма «Только Локо». Фото: Владимир Горицин

Свое участие в картине уже подтвердили Алексей Гуськов, Ирина Розанова, Сергей Баталов, Александр Рапопорт, Андрей Мерзликин, Анна Уколова, Юрий Ваксман и другие талантливые артисты. На днях создатели киноленты встретились с журналистами в Московском доме книги.

Фильм, посвященный хоккеистам и их болельщикам

В основу фильма легла реальная история авиакатастрофы Як-42 2011 года, унесшей жизни игроков хоккейной команды «Локомотив», а также экипажа и всех тех, кто в тот момент находился на борту воздушного суда.

Тогда лишь чудом в живых остался инженер по наземному обслуживанию радиоэлектронного оборудования Александр Сизов.

Режиссер Владимир Алеников и актриса Кристина Корбут. Фото
Режиссер Владимир Алеников и актриса Кристина Корбут. Фото: Владимир Горицин

Но драма «Только Локо» посвящена не только самим хоккеистам, но и людям, искренне любившим их.

По сюжету картины, болельщики команды отправляются на матч «Локомотив» — «Динамо», намеченный на 8 сентября. Среди этой компании можно встретить самых разных личностей: невесту одного из игроков, журналиста, собирающего сведения для будущей книги о хоккеистах, священника, прачку, ухаживающую за одеждой игроков и просто их фанатов самых разных возрастов.

Однако они еще даже представить не могут, что запланированный матч не состоится…

По словам Владимира Аленикова, изначально замысел фильма возник у генерального продюсера картины Олега Жарова. Как говорит режиссер, в его коллеге до сих пор живет боль от той потери.

17 вариантов сценария

Работа над сценарием шла очень долго: изначально прорабатывалось 17 вариантов сценария фильма. Чтобы соблюсти максимальную достоверность, создатели картины встречались с родными и близкими погибших хоккеистов.

Часть съемочной команды фильма «Только Локо». Фото
Часть съемочной команды фильма «Только Локо». Фото: Владимир Горицин

«Сначала появилась некая сюжетная канва, которая видоизменялась в ходе этих встреч, — рассказывает Владимир Алеников. – И я на самом деле был рад таким изменениям. Ведь в придуманное вторгалась реальная жизнь».

Предполагается, что в фильме будут использоваться кадры документальной хроники, отражающие наиболее яркие моменты из жизни команды.

Причем, артисты, играющие хоккеистов «Локомотива», будут сняты со спины. А настоящие их лица зрители увидят только благодаря кадрам документальной хроники. И вообще стилистика картины будет максимально приближена к документальной.

Алексей Гуськов: «Это очень добрый и светлый сценарий»

По словам Владимира Аленикова, молодые актеры прошли серьезный кастинг. Так, одну из главных ролей невесты хоккеиста сыграет студентка ВГИКа Кристина Корбут.

А вот уже знаменитые актеры были утверждены практически без проб. Например, Алексей Гуськов сыграет тренера детской спортивной школы команды «Локомотива». Алексей пообещал даже познакомиться со своим прототипом.

Алексей Гуськов. Фото
Алексей Гуськов. Фото: Борис Кудрявов. Архив «ЭГ»

«Это история о том, как вокруг команды собирались люди, — говорит Алексей Гуськов. — Слово «болельщики» предполагает искренние чувства и переживания.

Фильм отвечает на вопросы, что для фанатов значила эта команда, и как они готовились поехать на этот матч, как узнали, что хоккеисты не долетели.

Это очень трогательная история. Недавно мне позвонила Ирина Розанова и спросила: «Ты тоже снимаешься у Владимира Алейникова?» Я ответил: «Да, конечно». Потому что это очень добрый и светлый сценарий, а это большая редкость сейчас».

Сама Ирина Розанова в этом фильме сыграет прачку, которая ухаживает за одеждой хоккеистов. По словам Владимира Аленикова, Ирина очень трепетно относится к своей роли и уже несколько раз звонила ему с кучей актерских предложений.

Александр Рапопорт станет спортивным чиновником

А вот Александр Рапопорт воплотит образ одного из чиновников от спорта. По его словам, это не совсем отрицательная роль. Это, скорее, человек, вынужденный лавировать между своими эмоциями и здравым смыслом.

Актеры Александр Рапопорт и Сергей Баталов. Фото
Актеры Александр Рапопорт и Сергей Баталов. Фото: Владимир Горицин

Сам Александр является хоккейным болельщиком. В хоккей он, правда, не играл, а занимался баскетболом и леткой атлетикой.

«На коньках я стою сносно до сих пор. К тому же, у меня есть любимая команда – московский «Спартак», — признался Teleprogramma.pro Рапопорт.

По словам Владимира Аленикова, планируется, что фильм станет своего рода живым памятником погибшей команде и путеводной звездой для юных спортсменов.

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Александр РапопортАлексей ГуськовВладимир АлениковИрина РозановаФильм «Только Локо»
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