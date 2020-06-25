Боевик «Ритм-секция» и другие фильмы вышедшие на онлайн-платформах 

В нормальном виде кинопрокат пока еще не заработал, однако это не мешает дистрибьюторам выпускать новые фильмы на онлайн-платформах.

«Ритм-секция»

Многие из этих картин заслуживают внимания, как, например, боевик «Ритм-секция». После того как семья его героини Стефани погибла в авиакатастрофе, девушка покатилась по наклонной — стала наркоманкой, занялась проституцией.

Свернуть с кривой дорожки ей помогает информация о том, что авиакатастрофа стала результатом теракта. Теперь Стефани одержима идеей отомстить террористу, а помочь в этом ей должен бывший британский спецагент, взявшийся подготовить жрицу любви к схватке с врагом.

В обучении наставник использует новаторские методы, например, сравнивает технику стрельбы с работой ритм-секции в рок-группе. После такого объяснения Стефани, конечно, уже не имеет права промахнуться.

«Ритм-секция» (оригинальное название — The Rhythm Section), 2020, США, боевик.

Режиссер: Рид Морано. В ролях: Блейк Лайвли, Джуд Лоу, Стерлинг К. Браун и др.

«Убийства по открыткам»

Американец Джейкоб Кэнон приезжает в Лондон, где найден труп его дочери, одной из жертв серии преступлений, совершенных в разных странах Старого Света. Каждый раз убийца сообщает о своих намерениях, присылая журналистам открытку с зашифрованным посланием, а затем отправляет на тот свет очередных несчастных (чаще всего это влюбленные пары), после чего сооружает из трупов замысловатые инсталляции.

Параллельно с расследованием Джейкоба идет другая сюжетная линия — по Европе раскатывают американские молодожены Мак и Сильвия, и кажется, что именно эти наивные симпатяги будут следующими жертвами душегуба.

Триллер «Убийства по открыткам», снятый по одноименному бестселлеру 10-летней давности, подхватывает тему, актуальность которой с годами на Западе лишь растет: во всем виноваты русские. Надо же, а мы-то и не знали…

«Убийства по открыткам» (оригинальное название — The Postcard Killings), 2020, США — Великобритания, триллер.

Режиссер: Данис Танович. В ролях: Джеффри Дин Морган, Фамке Янссен и др.

«Темное наследие»

Главная героиня триллера «Темное наследие» Лорен Монро работает прокурором, сражается с мафией, состоит в браке с афроамериканцем и гордится тем, что не зависит от отца, влиятельного финансиста.

Но однажды папа умирает, в наследство оставляя дочке ключ к бункеру, в котором уже лет тридцать сидит на цепи странный человек. По словам пленника, Монро-старший держал его тут, дабы скрыть совершенное им когда-то убийство.

Теперь Лорен нужно сделать нелегкий выбор: либо остаться честной девочкой и опозорить покойного папу, либо выбросить ключ от бункера и навсегда забыть о его страшном содержимом…

«Темное наследие» (оригинальное название — Inheritance), 2020, США, триллер.

Режиссер: Вон Стайн. В ролях: Лили Коллинз, Саймон Пегг и др.