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Сериал «Перри Мейсон» бьет рекорды на HBO

Первую серию сериала про детектива-алкоголика посмотрели более полутора миллионов зрителей. 

Сериал «Перри Мейсон» бьет рекорды на HBO
Кадр из сериала «Перри Мейсон». Фото: HBO

Неожиданно для киноэкспертов и зрителей, «Перри Мейсон» стал наиболее популярным проектом среди зрителей канала HBO за два года. Премьера нового детектива состоялась 21 июня. Экранизация книг автора Эрла Гарднера только за первый день собрала у экранов более полутора миллионов поклонников остросюжетных сериалов, сообщает издание Variety.

По подсчетам специалистов, первая серия «Мэйсона» побила многие рекорды, например успешный «Чужак»  снятый по бестселлеру Стивена Кинга собрал всего 1,2 миллиона зрителей, а «Хранители» — 1,5 миллиона зрителей.

Сюжет проекта показывает историю жизни частного детектива Перри Мейсона, который расследует интересные дела и обладает стандартным набором клише — любовь к бутылке и ужасные отношения с женой.

Однако громкое дело, в процессе которого неизвестные убили младенца, заставляет Мейсона продемонстрировать свои навыки сыщика. В итоге в деле оказывается замешен религиозный культ, а также коррумпированные чиновники.

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