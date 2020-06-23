Мультфильм «Губка Боб в бегах» не появится в кинотеатрах

Эпидемия коронавируса продолжает негативно влиять на киноиндустрию. Новый мультфильм про приключения Губки Боба и его друзей все же не появится в кинотеатрах, проект выйдет на видеосервисах CBS All Access и VOD в США.

Как сообщает издание Variety, изначально релиз должен был состояться еще в конце весны, но при закрытых кинотеатрах показывать мультфильм было просто негде да и некому. Так что дату выхода изменили на 7 августа, однако позже и вовсе решили не показывать Боба в кинотеатрах. И не стоит думать, что в видеосервисах картина выйдет в срок, релиз вновь перенесли, на этот раз на начало 2021 года.

Проект «Губка Боб в бегах» расскажет о путешествии Губки Боба и его друзей, в поисках пропавшей улитки по имени Гэри. Напомним, ранее канал Nickelodeon публично признал, что главный герой мультфильма является гомосексуалистом.