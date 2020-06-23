В Сети появился первый трейлер сериала «Основание»

Во время конференции компании Apple показали первый официальный трейлер научно-фантастического сериала «Основание» (Foundation). И это не просто очередной проект про космос, ведь создается он на основе одноименного произведения всемирно известного писателя Айзека Азимова. Релиз проекта состоится уже в следующем году и искать его стоит на платформе Apple TV+.

Сериал расскажет историю таинственной организации «Основание», которая в будущем должна будет сохранить человеческую цивилизацию от вымирания. Работают над проектом такие звезды, как Дэвид Гойер, занимавшийся ранее «Человеком из стали», а также Джош Фридман, создавший «Сквозь снег».

В первом сезоне сериала будет десять эпизодов.