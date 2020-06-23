Возвращение легенды: Майкл Китон может стать новым Бэтменом

Голливудский 68-летний актер Майкл Китон может вновь вернуться к роли Бэтмена в фильме «Флэш». Как сообщает издание The Wrap, агенты артиста ведут активные переговоры со студией Warner, так что вполне возможно, что герой из старого фильма «Бэтмен возвращается» вновь появится на большом экране.

Однако переговоры начались совсем недавно, так что на принятие решения киностудии потребуется много времени.

По информации журналистов, именно пожилой Брюс Уэйн может стать своеобразной иконой сразу для нескольких фильмов во вселенной DC и станет аналогом Ника Фьюрри у Marvel.

Также с помощью пожилого Бэтмена зрителей могут познакомить с концепцией мультвселенных, в которой есть множество миров с некоторыми различиями. Также отмечается, что даже если Майкла Китона утвердят на роль, это никак не повлияет на недавний перезапуск франшизы, а Роберт Паттинсон все же останется Темным Рыцарем.