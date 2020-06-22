«Растянутая «алкоголичка» — уже не то»: звездные мамы высказались о новых персонажах «Ну, погоди!»

Марии Погребняк новый Волк не понравился, а Кети Топурия сказала, что он стал выглядеть приличнее.

После новости о том, что в трехмерную версию отечественного мультсериала «Ну, погоди!» будут добавлены новые персонажи, портал Teleprogramma.pro связался со зрителями из числа звезд, чтобы узнать их мнение об этих героях.

Светская львица Мария Погребняк, к примеру, положительно оценила барсука Тима, косулю Улю и ежика Шу.

«Очень современные герои, они в тренде. У них яркая одежда, веселая внешность, модные стрижки. А вот Волк мне не очень понравился, он какой-то злой. Прежний Волк лучше, он роднее. А этот — уже не тот «Ну, погоди!» совсем», — сказала она.

Супруга футболиста Павла Погребняка отметила, что у ее троих детей советский «Ну, погоди!» является любимым мультфильмом, и никто из них ни разу не обращал внимание на то, что Волк курит. Многодетная мать посетовала, что в современных мультфильмах и YouTube-шоу имеется большое количество матерной лексики, но об их запрете речь не заходит.

А вот певица Кети Топурия снисходительно отнеслась к новому Волку, сказав, что ее дочери Оливии персонаж понравился.

«Волк выглядит приличнее, чем раньше. Конечно, для нас — детей Советского Союза — это драма, когда меняется его облик, но мы переживем, я думаю. Потому что меняются технологии, все идет вперед, картинку надо поменять, и растянутая «алкоголичка» — уже не то», — поделилась мнением с порталом Teleprogramma.pro 33-летняя артистка.

Напомним, что «Союзмультфильм» собирается выпустить новые серии «Ну, погоди!» уже в конце нынешнего лета.

А как вы оцениваете облик нового Волка?