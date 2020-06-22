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Директор «Союзмультфильма» объяснил, зачем делать ребрендинг старых мультфильмов

Борис Машковцев ответил на самые актуальные вопросы по новым сериям проекта «Ну, погоди!».

Директор «Союзмультфильма» объяснил, зачем делать ребрендинг старых мультфильмов
Кадр из мультфильма "Ну, погоди!". Фото: "Союзмультфильм"

Журналисты радио «Комсомольская правда» смогли пообщаться с директором киностудии «Союзмультфильм» Борисом Машковцевым, чтобы выяснить, для чего же понадобилось делать ребрендинг мультфильма «Ну, погоди!» и когда можно будет посмотреть первую серию обновленного сериала.

«Обычно так получается, что все сначала узнают о том, что мы пытаемся сделать что-то новое со старыми мультфильмами, а не создать новые. На десяток новых проектов обычно приходится одно возрождение.

Наша память так устроена, что если постоянно не напоминать о том, что было что-то старое и хорошее, оно со временем вымывается. И ребрендинг это в том числе повод напомнить о том, что было хорошее старое. В коллекции «Союзмультфильма» 1300 проектов, а сколько из них люди помнят сейчас?» — задает резонный вопрос Борис Машковцев.

По словам директора «Союзмультфильма», эксперты ищут способ дистанцироваться от классических серий, но все же использовать механизм клоунады, когда есть два персонажа и один убегает а второй догоняет. Это легко рассказывается с помощью образов именно волка и зайца.

«Первая серия вероятно выйдет во втором полугодии этого года. По поводу новых персонажей и их роли в мультфильме информации пока нет, так как концепт-арты были созданы быстрее, чем сценаристы придумали, чем именно новые герои будут заниматься. Также уже известно, что новые персонажи разговаривать не будут», — рассказал Машковцев.

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