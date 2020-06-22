Директор «Союзмультфильма» объяснил, зачем делать ребрендинг старых мультфильмов

Журналисты радио «Комсомольская правда» смогли пообщаться с директором киностудии «Союзмультфильм» Борисом Машковцевым, чтобы выяснить, для чего же понадобилось делать ребрендинг мультфильма «Ну, погоди!» и когда можно будет посмотреть первую серию обновленного сериала.

«Обычно так получается, что все сначала узнают о том, что мы пытаемся сделать что-то новое со старыми мультфильмами, а не создать новые. На десяток новых проектов обычно приходится одно возрождение. Наша память так устроена, что если постоянно не напоминать о том, что было что-то старое и хорошее, оно со временем вымывается. И ребрендинг это в том числе повод напомнить о том, что было хорошее старое. В коллекции «Союзмультфильма» 1300 проектов, а сколько из них люди помнят сейчас?» — задает резонный вопрос Борис Машковцев.

По словам директора «Союзмультфильма», эксперты ищут способ дистанцироваться от классических серий, но все же использовать механизм клоунады, когда есть два персонажа и один убегает а второй догоняет. Это легко рассказывается с помощью образов именно волка и зайца.