Джонни Депп озвучит новый мультсериал Puffins

Джонни Депп собирается озвучить персонажа Джонни Паффа в новом мультсериале под названием Puffins (в русском переводе — «Тупики»). Это проект итальянской компании Iervolino Entertainment , основанной продюсером Андреа Иерволино, который является ее совладельцем с Моникой Бакарди.

Puffins будет первым мобильным короткометражным сериалом, состоящим из 250 пятиминутных эпизодов. Короткие истории будут о приключениях группы забавных птиц, являющихся слугами хитрого моржа Отто. Сериал будет поднимать важные темы, как гендерное и расовое равенство и охрана окружающей среды, сообщает издание Variety.

Депп и Иерволино ранее сотрудничали над фильмом режиссера Сиро Гуэрры «В ожидании варваров», который вскоре будет выпущен в цифровом виде в США.

Iervolino Entertainment полностью принадлежит и управляется итальянским производителем Iervolino и Monika Gomez del Campo Bacardi, более известной как Monika Bacardi.