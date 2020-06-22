Звезда «Неудержимых» разозлил своих поклонников

Актер Терри Крюс получил целую волну критики от своих поклонников после того, как выложил новый пост в личный аккаунт в Instagram. Звезда серии боевиков «Неудержимые» решил необычно поздравить всех с Днем отца, который отмечали во многих странах мира в минувшее воскресенье, 21 июня. Крюс показал своим фанатам неоднозначный клип «Я отец», в котором были показаны фотографии чернокожих жителей США, которые погибли из-за сотрудников правоохранительных органов. Разумеется, в клипе также показали и Джорджа Флойда, из-за смерти которого в Америке вспыхнули бунты, которые не могут усмирить до сих пор.

«Три вещи, которые тебе может дать только отец, — твое ИМЯ, твое НАСЛЕДСТВО, твоя БЕЗОПАСНОСТЬ», — написал под видео актер.

Однако поклонники Крюса такой жест не оценили, резонно заметив, что многие мужчины, представленные в видеоролике, оставили своих детей с матерями, а сами отправились на поиски лучшей жизни или к другим женщинам.