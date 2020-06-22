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Тайка Вайтити встретил День отца с куклой малыша Йоды из «Мандалорца»

Режиссер выложил необычную фотографию в свой аккаунт в Instagram.

Тайка Вайтити встретил День отца с куклой малыша Йоды из «Мандалорца»
Тайка Вайтити. Фото: globallookpress

В минувшее воскресенье, 21 июня, во многих странах мира мужчины праздновали День отца. Тайка Вайтити присоединился к мероприятию и выложил в личный аккаунт в Instagram милую фотографию, которая точно показывает его как отличного родителя. Режиссер показал своим поклонникам кадр со съемочной площадки проекта «Мандалорец».

На фото Вайтити аккуратно держит в руках куклу малыша Йоды, при этом сам активно наблюдает за съемочным процессом. Кадр режиссер подписал довольно оригинально, пожелал всем счастливого Дня отца и отметил, что очень любит своих детей.

Тем не менее фанаты весьма удивились подобной фотографии, ведь у Тайки есть две дочки, однако фотографии с ними он выкладывать не стал, а вот кукла персонажа сериала такой чести удостоилась.

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