Тайка Вайтити встретил День отца с куклой малыша Йоды из «Мандалорца»

В минувшее воскресенье, 21 июня, во многих странах мира мужчины праздновали День отца. Тайка Вайтити присоединился к мероприятию и выложил в личный аккаунт в Instagram милую фотографию, которая точно показывает его как отличного родителя. Режиссер показал своим поклонникам кадр со съемочной площадки проекта «Мандалорец».

На фото Вайтити аккуратно держит в руках куклу малыша Йоды, при этом сам активно наблюдает за съемочным процессом. Кадр режиссер подписал довольно оригинально, пожелал всем счастливого Дня отца и отметил, что очень любит своих детей.

Тем не менее фанаты весьма удивились подобной фотографии, ведь у Тайки есть две дочки, однако фотографии с ними он выкладывать не стал, а вот кукла персонажа сериала такой чести удостоилась.