Роберт Дауни — младший может сняться в новых «Пиратах Карибского моря»

Роберт Дауни – младший вполне может появиться в перезапуске франшизы «Пираты Карибского моря». Как сообщает издание WeGotThisCovered, актеру уже приготовили роль, правда, второстепенную, да и сильного влияния на сюжет его персонаж не окажет. В любом случае, появление звезды такого масштаба порадует поклонников пиратской саги.

В данный момент эту информацию не подтвердили агенты актера, равно как и представители кинокомпании.

Впервые информация о перезапуске «Пиратов Карибского моря» появилась в конце 2018 года. Последняя часть франшизы — «Мертвецы не рассказывают сказки» — оказалась не столь шикарной по сборам в кинотеатрах, так что продюсеры в итоге задумались о перезапуске франшизы. За сценарий должны были отвечать создатели «Дэдпула», но Ретт Риз и Пол Верник отказались от работы с Disney, тогда на их место взяли сценариста «Чернобыля» Крэйга Мэйзина.

Информации о новом фильме очень мало, однако журналисты утверждают, что главным героем на этот раз станет женщина-пират.