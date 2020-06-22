В Сети появился первый трейлер мюзикла «Гамильтон»

Хип-хоп-мюзикл об американском отце-основателе Александре Гамильтоне дебютирует на Disney+ 3 июля. Как сообщает издание Deadline, компания Disney потратила 75 миллионов долларов за глобальные права на фильм, обойдя ряд конкурирующих студий. Вскоре после приобретения прав Disney решила отправить фильм на свой стриминговый сервис, вместо показа фильма в кинотеатрах. Дата релиза выбрана отличная, потому что основная часть кинотеатров не откроется до 10 июля и, по сути, в них будут две крупные премьеры — «Мулан» и «Довод».

Бродвейский хип-хоп-мюзикл был номинирован на рекордные 16 премий «Тони», в том числе за «Лучший мюзикл» в 2016 году. Кроме того, мюзиклу принадлежит Пулитцеровская премия за драму 2016 года.

Режиссер Томми Кейл руководил как сценической версией, так и фильмом, который состоял из съемок трех живых выступлений, а также некоторых сцен без зрителей. Все кадры при этом были сняты намеренно в нескольких ракурсах, чтобы обеспечить кинематографический характер, по большому счету, театрального события.