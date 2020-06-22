В Сети появился новый трейлер фильма «King’s Man: Начало»

Картина выйдет в широкий прокат осенью этого года.

В Сети появился новый трейлер проекта «King’s Man: Начало» с Харрисом Дикинсоном, Даниэлем Брюлем и Рэйфом Файнсом в главных ролях.

Не стоит ждать появления героев, знакомых по прошлым двум частям картины, так как сюжет перенесется в прошлое, а фильм станет приквелом оригинальной истории. Новая версия шпионского боевика с ультраспецэффектами покажет, как зародилось независимое секретное агентство во времена Первой мировой войны. Новым главным героем сюжета окажется молодой аристократ Конрад, который пытается помочь своей стране (Великобритании), а помогать ему будет агент тайной организации, роль которого исполняет Рэйф Файнс.

Стоит отметить, что картина должна была появиться на экранах кинотеатров еще зимой, но коронавирус изменил планы киноделов, так что теперь премьеру стоит ждать не раньше осени этого года.