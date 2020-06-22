Энсел Эльгорт полностью отрицает изнасилование своей фанатки

Актер, известный по роли в фильме «Дивергент», выступил с заявлением на своей странице в Instagram.

Скандал вокруг Энсела Эльгорта продолжается. Напомним, в минувшую пятницу, 19 июня, девушка по имени Гэбби обвинила актера в изнасиловании. По ее словам, она была фанаткой звезды фильма «Дивергент» и в итоге познакомилась с ним лично, но ничем хорошим для нее это не закончилось.

Актер решил не оставлять общение с прессой для своих адвокатов и высказал свое мнение об этой неприятной ситуации в личном аккаунте в Instagram.

По словам звезды, никакого изнасилования не было, хотя отношения с девушкой у него и действительно были, правда, давно закончились. Эльгорт заявил, что слова Гэбби далеки от действительности и он никогда бы не совершил такого, о чем пишет девушка. Актер признал, что в 2014 году он состоял в отношениях с «жертвой», однако роман закончился очень быстро, после чего Энсел перестал отвечать на сообщения девушки, возможно, именно это ее особенно обидело.

Эльгорт извинился за подобное поведение, однако продолжает стоять на своем и уверяет, что изнасилования не было.