Появились слухи об исключении Ефремова из сериала «Вампиры средней полосы»

Недавно СМИ анонсировали выход сериала «Вампиры средней полосы» с участием Михаила Ефремова. Заслуженный артист сыграл упыря, главу кровожадного семейства, которое только на первый взгляд кажется страшным. Но на самом деле живет вполне себе человеческими чувствами и проблемами.

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Позже выход фильма на экраны встал под вопрос. Как рассказал задействованный в картине актер Дмитрий Лысенков, съемки ленты были остановлены из-за пандемии, а теперь случилась новая проблема – Михаил Ефремов устроил в пьяном состоянии аварию, которая привела к смерти человека. Звезде светит внушительный срок – до 12 лет. И, как уверяет артист, избегать наказания он не намерен. А это значит, что доснять с Ефремовым ленту не смогут. Продюсеры могут принять в этом случае разные решения – от вырезки Ефремова из ленты полностью до переснятия сериала с другим актером.

Сайт gazeta.ru поинтересовался у Лысенкова, какое все-таки решение приняли киношники.

«Принято ли на данный момент решение? Мне они не сообщали, во всяком случае. Мне об этом никто официально не писал», — сказал Дмитрий.

Отметим, что адвокат Ефремова Эльман Пашаев объяснил пьяное вождение артиста его желанием помочь другу из Украины. По словам правозащитника, приятель позвонил актеру в тот момент, когда тот отмечал Духов день и попросил навестить его жену и мать, находящихся в тяжелом состоянии в клинике. И тот, якобы, ради близких друга пошел на риск, сообщил «Собеседник».