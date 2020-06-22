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Появились слухи об исключении Ефремова из сериала «Вампиры средней полосы»

В теленовелле артист сыграл главного упыря кровожадного семейства.

Появились слухи об исключении Ефремова из сериала «Вампиры средней полосы»
Михаил Ефремов. Фото Global look press

Недавно СМИ анонсировали выход сериала «Вампиры средней полосы» с участием Михаила Ефремова. Заслуженный артист сыграл упыря, главу кровожадного семейства, которое только на первый взгляд кажется страшным. Но на самом деле живет вполне себе человеческими чувствами и проблемами.

Михаил Ефремов. Фото
Михаил Ефремов. Фото: Видеосервис START

Позже выход фильма на экраны встал под вопрос. Как рассказал задействованный в картине актер Дмитрий Лысенков, съемки ленты были остановлены из-за пандемии, а теперь случилась новая проблема – Михаил Ефремов устроил в пьяном состоянии аварию, которая привела к смерти человека. Звезде светит внушительный срок – до 12 лет. И, как уверяет артист, избегать наказания он не намерен. А это значит, что доснять с Ефремовым ленту не смогут. Продюсеры могут принять в этом случае разные решения – от вырезки Ефремова из ленты полностью до переснятия сериала с другим актером.

Сайт gazeta.ru поинтересовался у Лысенкова, какое все-таки решение приняли киношники.

«Принято ли на данный момент решение? Мне они не сообщали, во всяком случае. Мне об этом никто официально не писал», — сказал Дмитрий.

Отметим, что адвокат Ефремова Эльман Пашаев объяснил пьяное вождение артиста его желанием помочь другу из Украины. По словам правозащитника, приятель позвонил актеру в тот момент, когда тот отмечал Духов день и попросил навестить его жену и мать, находящихся в тяжелом состоянии в клинике. И тот, якобы, ради близких друга пошел на риск, сообщил «Собеседник».

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