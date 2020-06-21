Телеканал Sky Cinema выступил против расизма в США

Протесты в США все больше меняют отношение к чернокожим по всему миру, причем зачастую даже крупные кинокомпании и издатели идут на уступки и вносят правки в картины, вышедшие много лет назад. Для примера легко вспомнить компанию HBO max, которая решила удалить из своей видеобиблиотеки фильм «Унесенные ветром» до тех пор, пока к нему не добавят особое предисловие.

Следующий шаг сделал популярный в США телеканал Sky Cinema, сообщает издание Independent. Теперь зрители, перед просмотром фильма, вынуждены будут видеть предупреждение о том, что в ленте содержатся устаревшие взгляды на мир, которые могут вызвать негатив и даже считаться оскорбительными в 2020 году.

Жертвами таких «нововведений» уже пали проекты «Флэш Гордон», «Дамбо» и «Унесенные ветром». В первом можно разглядеть пренебрежительное отношение к азиатам, а в мультфильме про слоненка экспертам не понравилась компания черных ворон.