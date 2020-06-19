«Квартет И» завершил съемки новой комедии «Разговорник»

Уже осенью этого года в онлайн-кинотеатре ivi выйдет полнометражная комедия «Разговорник» с «Квартетом И» в главных ролях.

В проекте производства Carbon Production Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин и Александр Демидов поделятся историями из личной жизни и карьеры, погрузят зрителя в ностальгические воспоминания о родном доме, первых гастролях, отношениях с девушками. В общем все то, что так полюбили многие в ленте «О чем говорят мужчины».

«Мы закончили съемки нашего первого фильма, который впервые покажут онлайн. «Разговорник» будет доступен подписчикам онлайн-кинотеатра ivi», — рассказал актер Леонид Барац.

Как объяснил генеральный продюсер ivi Давид Кочаров, фильм будет пропитан дружеской атмосферой и теплотой, в нем много анекдотов и притч, а в историях из жизни артистов зритель сможет узнать себя. Мысли о «Норд-Осте», воспоминания о приезде Майка Тайсона в Одессу, рассуждения о больших гонорарах – эти и многие другие скетчи от первого лица расскажут участники творческой группы «Квартет И».