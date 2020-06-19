«Хоббит» пошел на повышение: Элайджа Вуд попробует себя в роли агента ФБР

Элайджа Вуд решил еще дальше отойти от роли добродушного хоббита из «Властелина Колец» и сняться в новом триллере под названием No man of God. Актер исполнит роль агента ФБР, который должен будет понять мотивацию серийного убийцы, чтобы все-таки выйти на след опасного преступника. Как сообщает издание Deadline, фильм будет основан на реальных событиях, в которых агент Билл Хагмайер долгое время общался с с убийцей и насильником Тедом Банди, который был казнен в 1989 году. Все это чем-то напоминает сериал Дэвида Финчера «Охотник за разумом», не правда ли?

Сюжет будет описывать отношения, которые в итоге сложились между кровожадным маньяком в его последние годы жизни и агентом ФБР, который страстно желает узнать, что же побудило Банди пойти на столь жестокие поступки. В целом это будет напоминать общение Ганнибала Лектера с Кларис Старлинг в «Молчании ягнят».

Режиссером выступит Амбер Сили, а сценарием займется Кристофер Роберт Каргилл, работавший над ужастиком «Синистер». Дата релиза неизвестна.