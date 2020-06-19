Короткометражный хоррор «Отписаться» стал лидером проката в США

Эпидемия коронавируса значительно изменила мир. И пока многие терпят убытки и страдают от пандемии, некоторые избранные не только успешно создают что-то новое, но и зарабатывают на этом деньги. Хорошим примером стал режиссер Кристиан Нильссон, снявший в самоизоляции короткометражный хоррор под названием Unsubscribe («Отписаться»). Примечательно, что вся картина создана в программе для видеозвонков Zoom, а сам сценарий создали всего за 24 часа.

Сюжет не блещет оригинальностью: пятерка известных блогеров из Youtube присоединяются к видеозвонку, однако их начинает преследовать и атаковать кто-то посторонний, так называемый интернет-тролль, которого звезды когда-то обидели. Бюджет картины получился рекордным, режиссер не потратил на свой проект ни цента.

Далее фильм получил необычную пиар-акцию — в одном из кинотеатров США создатель картины выкупил все зрительские места на сутки и начал показывать свой проект для пустого зала. В результате появилась информация, что картина смогла заработать 25 488 долларов и на фоне отсутствия в прокате блокбастеров, заняла первое место в списке кассовых фильмов недели.