В Сети появился первый отрывок из режиссерской версии «Лиги справедливости»

Можно с уверенностью сказать, что фильм сделают более мрачным.

В Сети появился первый отрывок из режиссерской версии супергеройского блокбастера «Лига справедливости». В небольшом ролике показаны довольно важные для сюжета моменты, которые также сильно подчеркивают, насколько более мрачной станет лента. В начале Чудо-женщина находит древнее изображение главного антагониста картины, а после показывают и самого Дарксайда во главе армии инопланетных машин.

Напомним, в изначальной версии фильма, которую показывали в кинотеатрах, о главном злодее почти не упоминали, а в качестве антагониста выступал некий Степной волк, не сумевший впечатлить большинство зрителей.

По мнению экспертов, для создания режиссерской версии картины понадобится порядка 20 миллионов долларов, многие спецэффекты будут переделаны, есть также вероятность возвращения актеров на съемочную площадку для создания дополнительных сцен. Релиз состоится на платформе HBO Max 27 мая 2021 года.