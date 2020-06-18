В Подмосковье под колесами поезда погибла заслуженная артистка России

Галина Дашевская наиболее известна своей ролью в фильме «Белое солнце пустыни».

Вечером 18 июня стало известно о трагической смерти заслуженной артистки РФ актрисы Галины Дашевской. Как сообщает канал «Рен-ТВ», 79-летняя женщина погибла под колесами поезда в районе железнодорожной станции «Жаворонки» Московской области.

По данным журналистов, машинист поезда заметил даму на путях и применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось — состав сбил актрису.

Дашевская больше запомнилась как театральная актриса. Но у нее было и несколько небольших ролей в кино и сериалах. В частности, она сыграла одну из жен Абдуллы в культовом фильме «Белое солнце пустыни» и пенсионерку в популярном сериале «Глухарь». По иронии судьбы первое ее появление в кино состоялось в военном фильме под названием «Поезд милосердия».