Канал «Россия 1» представит премьеру фильма «Посторонняя»

В четверг, 25 июня, в 21:20 на канале «Россия 1» покажут фильм «Посторонняя». Это будет премьера картины.

Главная героиня, которую играет Александра Урсуляк, мечтает о женском счастье, но она так и не смогла родить мужу ребенка, и в результате тот ушел к беременной любовнице. За одной бедой следует другая: пьющего отца девушки обвинили в убийстве. Страдалица верит, что дело сфабриковано, и начинает собственное расследование. Ей придется стать настоящим детективом, чтобы защитить свою семью.

«Моя героиня из тех людей, которые своим появлением могут кардинально изменить жизнь другого человека и придать ей новый смысл, — говорит Александра Урсуляк. — Она ангел-хранитель, которого посылают в помощь людям и которого, к сожалению, не всем удается разглядеть».

Смотрите премьеру фильма «Посторонняя» на канале «Россия» 25 июня в 21:20.