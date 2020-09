История успеха: как россиянка Анна Бжедугова попала в голливудское кино

Партнером по съемочной площадке актрисы, журналистки и модели Анны Бжедуговой в фильме Now is everything был сам Энтони Хопкинс.

«Когда он появляется, то вокруг воцаряется атмосфера спокойствия и умиротворения», — говорит Анна об исполнителе роли Ганнибала Лектора в легендарном фильме «Молчание ягнят».

И это не единственное яркое знакомство в жизни Анны, которая выбрала курс на покорение Голливуда. Ей доводилось сотрудничать со знаменитым дуэтом Dolce & Gabbana. А еще Анна работала в легендарном журнале Vogue. И это тоже важный и полезный для нее опыт.

С чего началось знакомство Бжедуговой с Голливудом? Можно ли попасть на американскую фабрику грез без протекции? И верят ли американцы в теорию заговора, связанную с именем Билла Гейтса? Ответы на эти вопросы – в видео Teleprogramma.pro.