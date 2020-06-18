В Сети появился новый трейлер второго сезона сериала «Роковой патруль»

В Сети появился новый трейлер второго сезона проекта «Роковой патруль» компании DC. Напомним, проект является своеобразной копией «Людей Икс» от Marvel. Та же школа, в которой люди со сверхъестественными силами учатся управлять своими способностями, но, разумеется, в деталях картины абсолютно разные.

Во втором сезоне «Патруля» главные герои должны будут как-то разобраться с ребенком своего наставника, девочкой по имени Дороти, которая обладает огромной силой и не стесняется пускать ее в ход. Сам Найлс Колдер медленно умирает от старости и хочет, чтобы дочь вернулась на путь истинный.

В трейлере показаны способности девочки, а также загадочная команда под названием «Секс-люди». Премьера состоится уже 25 июня.