Актера Дэнни Мастерсона обвинили в изнасилованиях

Ближайшие 45 лет звезда сериалов «Шоу 70-х» и «Ранчо» может провести за решеткой.

Звезду сериалов «Шоу 70-х» и «Ранчо» Дэнни Мастерсона обвинили в изнасиловании, причем сразу трех женщин с 2001 по 2003 год. Прокуратура Лос-Анджелеса уже официально известила актера о грядущих проблемах.

Если суд признает Мастерсона виновным, то ближайшие 45 лет он проведет в тюрьме штата. Стоит отметить, что полиция уже задержала актера, но он успешно вышел под залог, оставив 3,3 миллиона долларов за возможность побыть на свободе, сообщает издание Variety.

Сотрудники полиция еще с 2016 года занималась расследованием этого громкого дела. Сразу пять женщин рассказали о неподобающих действиях актера, но в результате обвинить Мастерсона удалось лишь по трем случаям.

Как сообщает его адвокат, актер полностью невиновен и нет никаких сомнений, что его оправдают. Все друзья и знакомые актера уверенны в том, что все эти обвинения — лишь клевета и ложь.