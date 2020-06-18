На канале Showtime выйдет сериал о Дональде Трампе

Создатели проекта выделили четыре часа на теорию заговора о вмешательстве России в выборы президента.

Уже этой осенью состоится премьере сериала The Comey Rule, основанного на книге Джеймса Коми, бывшего директора Федерального бюро расследований США.

Проект студии Showtime получит всего два эпизода, однако каждый из них будет идти по четыре часа, сообщает издание Collider.

Первая серия будет посвящена Дональду Трампу и его избранию президентом США. Разумеется, главной идеей повествования будет то, что Россия якобы активно повлияла на результаты выборов в Америке. Вторая же серия также коснется прежде всего Трампа и опишет весь тот хаос, который начался после его назначения главой страны.

Роль президента США исполнит Брендан Глисон, а главу ФБР будет играть Джефф Дэниелс. Точной даты релиза пока нет, однако перенос из-за коронавируса маловероятен.