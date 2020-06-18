Кирилл Серебренников снимет проект про Андрея Тарковского

Режиссер Кирилл Серебренников снимет небольшой сериал о творчестве и жизни легендарного Андрея Тарковского. Сценаристом проекта выступит сам Серебренников, а вот продюсеров будет сразу трое — Илья Стюарт, Мурад Османн и Павел Буря, сообщает издание Variety.

По словам Стюарта, без Тарковского не было бы современного кинематографа в том виде, который мы знаем. Работы режиссера на протяжении десятков лет вдохновляют киноделов на создание новых шедевров и в будущем молодые режиссеры также будут учиться на его опыте.

Напомним, Андрей Тарковский хотя и снимал картины на родине, но прославился на весь мир. К числу самых популярных его фильмов можно смело отнести «Сталкера» и «Зеркало».

Подробностей о сериале Серебренникова пока нет, дата начала съемок и актерский состав не объявлены.

Напомним, Кирилл Серебренников 0 российский режиссер и телеведущий, а также художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр». Лауреат многочисленных премий и наград, в том числе «ТЭФИ», «Кинотавр», «Золотая маска» и «Ника».