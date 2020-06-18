Зои Кравиц назвала Роберта Паттинсона идеальным Бэтменом

Исполнительница одной из главных женских ролей в новом «Бэтмене» Зои Кравиц дала интервью для подкаста Happy Sad Confused, в котором поделилась секретами со съемочной площадки. В фильме актриса исполнит роль коварной Женщины-кошки.

Многих фанатов больше всего волнует один вопрос: сможет ли нежный вампир из «Сумерек» хорошо показать себя в образе сурового супергероя?

По словам Кравиц, Роберт Паттинсон — это идеальный Бэтмен. Каждый раз когда он надевает свой черный костюм, он буквально становится супергероем. Актриса без лишней скромности даже называет игру Паттинсона великолепной.

Однако во время кастинга на роль Женщины-кошки Кравиц чувствовала себя очень глупо, ведь на Бэтмене была лишь половина костюма, а требовалось зачитать волнительный диалог.

По поводу самого фильма, актриса отметила, что он будет уникальным. Релиз проекта состоится в октябре 2021 года.