Студия Netflix представила первый трейлер проекта «Монахиня-воин»

Это будет сериал про избранную, которая должна бороться со злом.

В Сети появился первый трейлер нового проекта студии Netflix. Сериал с дерзким названием «Монахиня-воин» позиционирует себя как фантастический экшн и снят на основе популярных комиксов Warrior Nun Areala.

Сюжет расскажет историю обычной девушки Эйва, которая умерла при загадочных обстоятельствах, однако члены тайного ордена Крестообразного Меча воскрешают героиню, чтобы она боролась со сверхъестественным злом.

Создатели проекта уверяют, что «Монахиня-воин» — это и драма, и тайны, и приключения, но наверняка в итоге это окажется очередной проект для подростков, который им даже не нужен. Надеемся, что он не закроется после первого сезона.

Создателем проекта выступил Саймон Бэрри, известный по сериалу «Ван Хельсинг». В главных ролях снялись Альба Баптиста, которая ранее проявила себя лишь в короткометражках и Лорена Андреа. Премьера состоится уже 2 июля.