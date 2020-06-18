Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в новом фильме Пабло Ларраина

Звезда «Сумерек» Кристен Стюарт попробует показать себя в роли одной из самых знаменитых принцесс, сообщает издание Deadline.

Как ожидается, производство фильма стартует в начале 2021 года. Сюжет будет происходить в течение трех дней, когда принцесса Диана поняла, что ей нужно закончить свой брак с принцем Чарльзом.

Выросший в Чили режиссер Пабло Ларраин не был слишком осведомлен об отношениях принцессы Дианы с сыном королевы Елизаветы и наследником престола.

«Я всегда был заинтригован и очарован королевской семьей и тем, как обстоят дела в этой культуре, которой нет там, откуда я пришел. Диана — это такая мощная икона для миллионов и миллионов людей, не только женщин. Мы решили создать историю о личности и о том, как женщина решает так или иначе, не быть королевой. Она женщина, которая по ходу фильма понимает, что она хочет быть той кем она была до того, как встретила Чарльза», — объяснил Пабло Ларраин.

Напомним, всемирная любимица принцесса Диана 31 августа 1997 года попала в Париже в автомобильную катастрофу. Она была доставлена в больницу Сальпетриер, но к сожалению, травмы были слишком сильными и врачи не смогли спасти ее жизнь.

Причина аварии даже спустя много лет остается тайной. Есть несколько версий, но ни одна из них не является официальной, кто-то считает, что водитель был пьян, другие же думают, что причиной аварии стали журналисты, преследовавшие Диану. Правды до сих пор никто не знает.