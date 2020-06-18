«Мне очень повезло»: Мэттью Макконахи поделился своим мнением о воспитании детей

Мэттью Макконахи знает, что желать добра для своих детей также означает уметь сказать «нет». В своем интервью для издания Town and Country актер и его жена Камила Алвес Макконахи разоткровенничались по поводу воспитания своих троих детей: дочери Виды 10 лет и сыновей Ливингстона 7 лет, и 11-летнего Леви.

«Мне очень повезло, у меня была крыша над головой, еда на столе, родители, которые любили и поддерживали меня, автомобиль, за который платили, и работа» — рассказал Макконахи.

В то время как «любить своих детей» зачастую значит лишь давать им только то, что они хотят, победитель Оскара отмечает, что иногда это значит «жесткую любовь».

По словам актера, богатые люди могут дать своим детям все, что они хотят, но они обычно не собираются получать то, что им нужно, а любить ребенка намного сложнее, если тебе не все равно. Макконахи считает, что сказать «нет» на просьбы своих детей гораздо сложнее, чем «да».