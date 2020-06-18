Юэн МакГрегор снимется в мюзикле «Пиноккио» режиссера Гильермо дель Торо

Голливудский актер Юэн МакГрегор проболтался о своем участии в фильме Гильермо дель Торо «Пиноккио».

«Я играю сверчка Джимини в версии Пиноккио от Гильермо дель Торо. Я начал работать над проектом еще до того, как уехал в Нью-Йорк. Из-за того, что проект будет выполнен в формате стоп-кадровой анимации, потребуется очень много времени, чтобы сделать этот фильм. не уверен по поводу песни, ее могут не добавить в финальный вариант. Наверное, я не имею права обсуждать это», — рассказал актер, сообщает издание People.

В компании Netflix пока не прокомментировали заявления Макгрегора. Фильм, который будет создан режиссером и продюсером Дель Торо, считается анимационным мюзиклом.

Ранее Гильермо заявлял, что никакая форма искусства не повлияла на его жизнь и работу больше, чем анимация, и ни один персонаж в истории не имел такой глубокой личной связи с ним, как Пиноккио.