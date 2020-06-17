Роберт Де Ниро и Энн Хэтэуэй снова сыграют вместе

Целый набор голливудских звезд собран для нового фильма «Время Армагеддона». Как сообщает Variety, в проекте задействованы Кейт Бланшетт, Роберт Де Ниро, Энн Хэтэуэй, Оскар Айзек и Дональд Сазерленд.

Режиссером картины выступит 51-летний Джеймс Грей, снявший фильмы «Хозяева ночи», «Роковая страсть», «Затерянный город Z» и недавний кинохит «К звездам» с Брэдом Питтом. Его новая работа навеяна собственными детскими воспоминаниями. Это будет история взросления, дружбы и преданности на фоне Америки, готовой вот-вот избрать Рональда Рейгана президентом. Жанр картины — историческая драма.

Напомним, что Роберт Де Ниро и Энн Хэтэуэй уже играли вместе в комедийном фильме «Стажер» 2015 года. Мужчина выступил в роли пенсионера, который решил поработать на старости лет, а женщина — молодую начальницу, взявшую его в свою компанию.