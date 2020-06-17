Легендарный фильм Альфреда Хичкока «Психо» выйдет в кинотеатрах России

В этом году картине исполняется 60 лет.

Хорошие новости для всех поклонников качественного кино. Один из самых известных фильмов Альфреда Хичкока покажут в кинотеатрах России. В честь 60-го дня рождения картины «Психо», один из самых запоминающихся хорроров выйдет в российский прокат. Проект появится в кинотеатрах нашей страны уже 20 августа этого года, разумеется, если коронавирус не внесет свои правки.

«Психо» можно будет посмотреть на английском языке, но с русскими субтитрами. К сожалению, иных подробностей пока нет, так что неизвестно, в каких именно городах пройдут показы.

Легендарный триллер вышел на экраны в 1960 году и заслуженно приобрел культовый статус. Главная героиня крадет деньги своего начальника и пускается в бега, надеясь начать новую жизнь. Желая отдохнуть в дороге она заезжает в старинный отель, подозрительно пустынный, но с весьма добродушным владельцем, который не так прост, как кажется на первый взгляд.