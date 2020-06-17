Страстный поцелуй: папарацци застукали Меган Фокс и Machine Gun Kelly за поцелуем

Слухи о романе певца и актрисы ходили уже давно.

Меган Фокс и певец Machine Gun Kelly публично вывели свои отношения на новый уровень. Эти двое были замечены возле Лос-Анджелесского бара в понедельник вечером, 15 июня. На снимках, полученных изданием Daily Mail, Фокс и рэпер Колсон Бейкер вышли из бара держась за руки, а после страстно целовались в автомобиле.

Их страстное свидание произошло через два дня после того, как бывший муж Фокс, Брайан Остин Грин, был замечен за обедом с красоткой-моделью Кортни Стодден. Впрочем, у них все выглядело в формате обычной встречи, а не свидания возлюбленных.

Фокс и Келли были впервые замечены вместе в прошлом месяце, что побудило Грина подтвердить, что они с Меган расстались в конце прошлого года, после 9 лет брака.

Ранее актриса и певец снялись вместе в музыкальном клипе.