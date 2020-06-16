В Сети появился новый кадр со съемок фильма «Аватар-2»

В Сети появились новые кадры со съемок блокбастера «Аватар-2», а это значит, что съемочная группа во главе с Джеймсом Кэмероном успешно пересидела 14-дневный карантин и приступила к работе. Напомним, хотя власти Новой Зеландии разрешили съемочным группам продолжать работы над проектами, но все же каждый прибывший в страну обязан 2 недели провести в самоизоляции. Суровые правила, но с короновирусом тут не шутят.

Продюсер франшизы Джон Ландау вновь выложил в своем официальном аккаунте в Instagram фотографии съемочного процесса.

Съемки фильма «Аватар-2» были перенесены из-за коронавируса, хотя начаться должны были еще в апреле. К счастью, число зараженных в стране достигло низкого уровня, и власти разрешили Кэмерону продолжать его титанический труд.

О сюжете фильма известно очень немногое: у главных героев первого фильма родится ребенок, а еще они будут активно путешествовать по планете Пандора и радовать зрителей приключениями, завязанными на спецэффектах.