Адвокаты Эмбер Херд отказались продолжать сотрудничать со звездой

Похоже, что у актрисы Эмбер Херд в ближайшем будущем будут большие проблемы. Напомним, ранее она обвиняла своего бывшего супруга, Джонни Деппа, в рукоприкладстве, а также смогла настроить против него почти весь Голливуд. К счастью, актер смог выбраться из этой пучины вранья и доказать, что именно Херд сама избивала его.

Как сообщает издание Daily Mail, адвокаты актрисы, видимо почувствовав, что дело заранее проигрышное, отказались защищать Эмбер. Роберт Каплан, Джон Куинн, Джули Финк и Дэвид Брук — все они разорвали свои контракты со звездой. В итоге на стороне актрисы осталась лишь Элейн Бредехофт, но даже она может со временем изменить свое решение.

Официальная причина расторжения контрактов — слишком дорогая логистика, юристам приходилось регулярно совершать авиаперелеты, что довольно дорого в период пандемии коронавируса.

Напомним, в прошлом году Джонни Депп подал в суд на Эмбер Херд за клевету и ложные показания. Если актриса не сумеет доказать свою невиновность, то она вполне может оказаться в тюрьме за лжесвидетельствование.