Крис Эванс признался, что всегда хотел сыграть Человека-паука

Актер Крис Эванс стал всемирно известным и обожаемым благодаря своей роли супергероя Капитана Америки в многочисленных экранизациях комиксов Marvel. Но как выяснилось в беседе с журналистами издания SCMP, в далеком детстве звезда считал своим кумиром совсем другого персонажа. Им оказался еще один герой Marvel — Человек-паук.

Оказывается, Эванс уже много лет мечтал сыграть Человека-паука в кино, но есть одна проблема, которая не позволяет ему этого сделать. Как объяснил актер, он вполне доволен Капитаном Америкой, но именно паук был настоящим героем его детства.

Крис был бы в восторге от участия в сценах, где нужно лететь от одного здания к другому или висеть на отвесной стене. Но есть проблема — маска супергероя. Эванс страдает клаустрофобией, так что костюм Паука вызвал бы у актера массу неприятных ощущений.

Другое дело — наряд Капитана Америки, который куда более открытый.