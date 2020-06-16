Бен Стиллер станет режиссером экранизации романа Ю Несбе «Лондон»

Актер преимущественно комических фильмов Бен Стиллер решил попробовать себя в роли режиссера полноценного триллера.

Компания Lionsgate планирует снять фильм по рассказу «Лондон» одного из самых известных жителей Норвегии — Ю Несбе. Работать над проектом будет поистине звездный состав. Сценаристом выступит Эрик Рот, а исполнителем главной роли станет Оскар Айзек, сообщает издание Deadline.

Напомним, что Ю Несбе это один из самых популярных писателей детективов в современном мире. Один из его знаменитых проектов — недавний «Снеговик» с Майклом Фассбендером в главной роли.

Отметим, Стиллер в 2018 году уже показал себя хорошим режиссером, сняв мини-сериал «Побег из тюрьмы Даннемора», за который получил престижную награду DGA.

В данный момент Оскар Айзек и Эрик Рот активно заняты в разработке «Дюны» Дени Вильнева.

Эрик Рот ранее трудился над такими знаменитыми лентами как «Форрест Гамп», и «Звезда родилась».

Точной информации по сюжету или дате начала съемок пока нет.